¿Hormigueo en las manos? El origen podría estar en el cuello

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El hormigueo en las manos que muchas personas atribuyen a mala circulación podría tener su origen en el cuello.

El doctor Alexis explica que el adormecimiento en manos y brazos puede deberse tanto al síndrome del túnel carpiano como a una hernia o pinzamiento cervical que irrita la raíz nerviosa.

Asimismo, el especialista detalla por qué el túnel carpiano afecta el pulgar, el índice y el dedo medio, señala los gestos del cuello que empeoran el corriente en el brazo y aclara cuál de las dos condiciones puede dejar pérdida de fuerza permanente en la mano.