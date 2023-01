Andrés Soto Solís

Horacio Esquivel tuvo que regañar a sus pupilos para conseguir el empate en casa ante Cartaginés.

Guanacasteca lucha para salir de la sombra del descenso y el peso de esta tarea la carga el técnico Horacio Esquivel.

“A los muchachos les dije que no quería volver a ver un primer tiempo así, respetando al rival, creo que estábamos haciendo un buen partido y siento que el equipo se relajó, de ahí la actitud, fuimos al camerino, me saqué la faja y como todo un padre hicimos algunas correcciones”.

Esquivel destacó que sus jugadores tienen que dar lo mejor de ellos durante todo el partido y que a él no le tiembla el brazo para enviar a alguno a la gradería el partido siguiente.

“En mi equipo todos tienen que correr, el jugador que trabaja desganadamente a mi no me agrada, los que no se adaptan a eso voy a intentar darles ese empujón, sino ahí hay un espacio en la gradería, soy tajante en eso”.