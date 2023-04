Puntarenas y Guanacasteca dieron uno de los juegos más calientes de la jornada, los porteños hicieron el ambiente más hostil para los guanacastecos que buscaban sacar puntos para seguir vivos en primera división.

Horacio Esquivel salió a hablar luego del juego donde empatarían a uno y con esto se alejan cuatro puntos del descenso.

El juego estuvo detenido por insultos homofóbicos y racistas según lo reportado, sin embargo varios aficionados porteños señalaron que el jugador Steven Williams también estuvo provocando a la afición.

“A la afición yo la felicito, porque es una afición que yo quiero mucho, siempre me apoyaron, yo los entiendo, están defendiendo su equipo, como yo defendí el mío que me da de comer, es una bonita afición y el equipo tiene que responderle como le respondió al final”.

Esquivel también conversó sobre el racismo y los insultos que recibieron sus jugadores.

“Es un tema que yo podría hablar bastante de él, creo que no me gusta porque yo tengo muchos jugadores de color, eso es inevitable, la afición siempre va a tener esas cosas, lo que no entiendo es que se paró el partido dos veces, eso carcome el resultado al final, pero esto no debe darse en el fútbol, está difícil de erradicar, cada vez se vuelve más cruel, es algo que yo le enseño a los jugadores que pasen por alto esto, porque es difícil erradicarlo”.

Esquivel sigue marcando su estilo desarrollando jóvenes y así lo destacó en la conferencia.

“Lo importante de hoy es que la afición de Puntarenas vio un buen partido, nosotros vinimos a dar todo, si somos objetivos fue un buen partido, me voy contento, no feliz, pero di un paso hacia adelante y estoy desarrollando jóvenes que dicen que no hay en el país y que hay que trabajar con ellos y que cuesta mucho, tengo dos y por ahí vamos a sacar unos más para ir consolidarlos, de algo si estén seguros y es que este equipo le está haciendo honor a la sangre chorotega”.