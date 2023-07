Andrés Soto Solís

Guanacasteca perdió en su visita ante Cartaginés, sin embargo su técnico Horacio Esquivel salió contento con lo mostrado por su equipo.

“Tuvimos que variar el planteamiento, a la hora del gol fue un pequeño descuido, Venegas estuvo incluso desde el primer tiempo ganando algunos centros con la cabeza”.

Esquivel si reclamó en la cancha y también en la conferencia recalcó que le pareció severa la decisión de sacar una tarjeta roja a su equipo por parte del árbitro.

“Tuve que replantear nuevamente en el momento de la expulsión, no la he visto pero tengo mis dudas, buscamos la manera siempre de ser ofensivos, pero no nos alcanzó, estamos obligados a ganar el domingo, estamos con 3 puntos menos”.

El técnico pampero mostró la seguridad que tiene en su equipo y señaló que están para clasificar.

“Estamos para buscar la clasificación, me dejan buenas cosas al ver que tuvieron que recurrir a meter toda su delantera, manejamos todos los tiempos del partido, son cositas que tenemos que corregir, pero estamos para buscar la clasificación”.

La gran figura de la ADG, Erick Torres no estuvo presente, pero su técnico espera que a penas esté habilitado pueda aportar al club.

“Nos hizo bastante falta, porque trabajamos varios movimientos entorno a él, pero tampoco podemos depender de un jugador, Torres nos va a dar una manita en el momento que esté listo, estoy satisfecho con lo que tenemos, creo que los muchachos que hemos traído, están haciendo un trabajo muy ordenado”.