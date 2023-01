Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Guanacasteca perdió en el debut en el torneo, un equipo que lucha por el descenso y que tras la goleada en Tibás su cuerpo técnico no se muestra preocupado pero si optimista.

“Si me ponen a pedir jugadores pediría grandes fichajes, hoy no contamos con 4 jugadores y hay varias variantes que pudimos hacer eso, pusimos a Piñar de lateral derecho y el no es lateral”.

La falta de los fichajes según Esquivel afectó al equipo pero no lo pone de excusa.

“Nos vimos afectados pero no justifico, no estamos jugando contra cualquier rival, es el campeón”.

¿Cómo ve su pelea con el Santos de Guápiles?

“La diferencia son tres puntos y estoy optimista que esto lo vamos a sacar adelante”.

“No me estoy fijando en que Santos sea el rival directo, porque de nada me sirve ganarle a Santos y perder todos los demás, los rivales directos son todos los partidos”.

Sin embargo Horacio Esquivel hizo una promesa para la afición.

“En cinco fechas vamos a estar en una mejor posición”.

La ADG sufre al no poder anotar, algo en que se comprometió a trabajar Esquivel.

“Yo encontré al equipo con un déficit de goleo, hoy no anotamos, nos vimos mejor cuando pusimos línea de 3, creo que tenemos los jugadores para empezar a anotar y sé que pronto llegará esa cuota de goles, por un partido no puedo decir que tengo que preocuparme”.

El t´´ecnico de Guanacasteca tiene clara su lucha y asegura que el descenso ya lo conoce.

“Este equipo va a seguir en primera división, para eso vine, a mi nunca me ha tocado fácil, el agua que pasa debajo del puente ya la conozco”.