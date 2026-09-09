¡Hora de jugar! Traemos dinámicas para este Día del Niño

Para celebrar el Día del Niño, se puede poner a prueba la creatividad, imaginación y habilidades de los más pequeños con una serie de juegos y dinámicas que fomentan la diversión y el desarrollo.

Yindril Ticas presenta dinámicas como “La oruga”, “Camino con palas” y “Las bolas”, diseñadas para ayudar a la concentración y desarrollar habilidades motoras.

La especialista explica que estos juegos deben realizarse con estrategia y que involucrar a los niños en este tipo de actividades fortalece su desarrollo físico y mental, además de crear momentos inolvidables en familia.