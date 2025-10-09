Escrito por: Eduardo Troconis

La Selección Nacional de Costa Rica disputa hoy su tercer partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas ante Honduras. El duelo está programado para las 8:00 p.m. y marcará el segundo encuentro fuera de casa de los ticos en esta fase del clasificatorio.

El equipo dirigido por Miguel Herrera buscará enmendar el empate de La Sele ante Nicaragua y Haití en la pasada fecha FIFA con un triunfo que sume confianza tanto a jugadores como a la afición.

Transmisión

Previa.

Área de Fuego desde las 5:00 p.m por canal 6 y https://www.repretel.com/envivo-canal6/

Previa del partido en vivo por Canal 6 y Repretel.com: desde las 6:00 p.m. con todo lo que se vive previo al pitazo inicial. Podrá seguirlo en la web y en https://www.repretel.com/envivo-canal6/

Partido de Nicaragua vs Haití por Radio Monumental 93.5 fm desde las 6:00 p.m. también disponible por el Facebook live de Deportes Repretel y Deportes Monumental, además del Youtube de Deportes Grupo Repretel.

Partido.

Canal 6 y Radio Monumental por las plataformas ya mencionadas desde las 8:00 p. m.

Post Partido

Canal 6: Área de fuego a las 10:15 p.m. y, a las 10:30 p.m. habrá edición especial de 120 minutos por las plataformas digitales ya mencionadas.