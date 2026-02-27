Honduras tiene nuevo técnico: anuncia la llegada de un reconocido español

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Honduras tiene nuevo técnico; se acabó la espera para el combinado centroamericano que apuntó por el entrenador español José Francisco Molina.

El reconocido exguardameta dirigirá una selección por primera vez en su historia.

Trayectoria

Molina inició su carrera en la temporada 1990-1991 con la UD Alzira. Luego jugó en Valencia CF B, Villarreal CF y Albacete Balompié. Entre 1995 y 2000 defendió la portería del Atlético de Madrid. Posteriormente, se consolidó en el RC Deportivo La Coruña hasta 2006 y cerró su etapa como jugador en el Levante UD.

Su carrera registra 415 partidos en La Liga, 54 en la UEFA Champions League y nueve convocatorias con la selección española. Ganó Liga y Copa del Rey con el Atlético de Madrid y obtuvo el Trofeo Zamora como mejor guardameta.

Formación

Molina obtuvo la licencia UEFA Pro en 2008. También completó un máster en Dirección Deportiva por la Real Federación Española de Fútbol. Su perfil combina formación técnica, gestión deportiva y liderazgo en entornos internacionales.

Experiencia

El técnico inició su carrera en el Villarreal y logró un ascenso desde Tercera División hasta Primera. Dirigió al Getafe CF, Kitchee SC de Hong Kong, Atlético de Kolkata en India y Atlético de San Luis en México.

Entre 2018 y 2022 asumió la Dirección Deportiva de las selecciones masculinas de España.

Durante ese periodo, España ganó la Eurocopa Sub-21 y Sub-19 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recientemente dirigió al Mohun Bagan SG y conquistó títulos en la Indian Super League.