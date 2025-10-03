Escrito por: Eduardo Troconis

La Selección de Honduras alista su duelo frente a Costa Rica este jueves 9 de octubre en Tegucigalpa, por la eliminatoria mundialista de la CONCACAF, con ausencias sensibles, nuevos debutantes y la esperanza de que figuras consolidadas puedan marcar la diferencia.

Una baja que pesa: Denil Maldonado no estará

El capitán Denil Maldonado no formará parte de esta convocatoria debido a lesión, lo que significa un golpe importante en la defensa catracha. Su ausencia no solo deja un vacío en lo futbolístico, sino también en el liderazgo dentro del vestuario.

Debutantes formados en Alemania

El técnico Reinaldo Rueda decidió apostar por sangre nueva e incluyó a dos futbolistas con formación en el fútbol alemán:

Nayrobi Vargas (Mainz 05)

(Mainz 05) Leonardo Posadas García (Hamburgo)

Ambos harán su debut con la “H” y se espera que adquieran experiencia en el entorno de la eliminatoria.

Regresos clave y figuras a seguir

En la lista de 30 convocados destaca el regreso de Kevin Herrera, jugador del Levante en España, quien vuelve tras superar una lesión y recuperar regularidad en Europa.

Pero todas las miradas estarán puestas en Luis Palma, delantero del Lech Poznan de Polonia.

Con la selección absoluta ya suma 29 partidos , 6 goles y 10 asistencias .

, y . Tiene experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 .

. Llega en gran forma tras marcar su primer gol en la Conference League esta semana.

La polémica: la ausencia de Erick Puerto

Entre la afición y analistas acusaron la sorpresa que Erick Puerto, máximo goleador de la liga hondureña con 9 anotaciones para Platense, no fuese convocado.

Esto generó debate, especialmente por el discreto momento de otros atacantes como “Choco” Lozano, Arboleda y Benguché, quienes no atraviesan su mejor presente.

Honduras recibirá a Costa Rica este jueves 9 de octubre y luego enfrentará a Haití cuatro días más tarde.