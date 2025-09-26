La Federación Hondureña de Fútbol ya sacó a la venta las entradas para el duelo ante Costa Rica por la segunda jornada eliminatoria.

El precio generó duras críticas en los comentarios para los dirigentes, pues los aficionados los consideran como desproporcionados.

La conversión de Lempiras hondureños a Colones

La entrada más barata es para la localidad de sol, con un precio de 700 Lempiras, aproximadamente ₡13,500, ₡6,750 para las personas de la tercera edad.

En cuanto a la entrada más cara, en la zona preferencial, el precio de 2000 Lempiras asciende hasta ₡38,500, ₡19,250 para adultos mayores.

¿Cuál es el alegato de la afición hondureña?

En su publicación de Facebook, los aficionados Hondureños se mostraron molestos y arremetieron en contra de las personas encargadas de fijar los precios, así como hacia la federación. Acá repasamos algunos de los comentarios más llamativos de manera anónima.