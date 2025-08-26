Los homicidios y ataques armados en bares y restaurantes han encendido las alarmas entre las autoridades costarricenses, debido al riesgo de víctimas colaterales en espacios dedicados al entretenimiento, como ocurrió recientemente con el asesinato de Jermaine Cruckshank, en un establecimiento de Limón.

Expertos en seguridad subrayan que estos incidentes reflejan una preocupante conducta de gobernanza criminal, que requiere estrategias específicas de intervención policial y prevención.

La fiscalía y el OIJ analizan factores contextuales para diseñar protocolos de actuación en estos lugares.