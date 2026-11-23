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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la cantidad de homicidios que registra el país a 38 días de que termine este año 2026.
Actualmente, al 23 de noviembre, se contabilizan 755 asesinatos, que se distribuyen de la siguiente manera por provincia:
No obstante, para el año anterior 2025, Costa Rica registró 789 homicidios, esto representa un descenso de 34 casos entre ambos periodos.
La población más afectada es la de adultos jóvenes. Las personas de entre 18 y 29 años contabilizan 287 casos del total.
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