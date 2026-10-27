Homicidios en Costa Rica: así varían las cifras en las 7 provincias

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el estado actual de los homicidios en Costa Rica. Los datos permiten observar el comportamiento de la violencia durante este 2026 y las provincias en las que aumentó.

Homicidios por provincia

Según indicó la autoridad judicial, con corte a este martes 27 de octubre, hay provincias con incrementos en los homicidios y otras con disminuciones respecto al año 2025. En síntesis, este es el comportamiento:

Limón: 176 casos (28 más que el año anterior).

176 casos (28 más que el año anterior). Cartago: 60 casos (13 más que el año anterior).

60 casos (13 más que el año anterior). Guanacaste: 73 casos (6 más que el año anterior).

73 casos (6 más que el año anterior). Puntarenas: 107 casos, la misma cifra que el año anterior.

107 casos, la misma cifra que el año anterior. Heredia: 18 casos (12 menos que el año anterior).

18 casos (12 menos que el año anterior). Alajuela: 67 casos (17 menos que el año anterior).

67 casos (17 menos que el año anterior). San José: 183 casos (68 menos que el año anterior).

En este momento, la cifra nacional de asesinatos suma 684 casos, de los cuales 252 víctimas eran jóvenes de entre 18 y 29 años.

Por: Camila Rosales Méndez

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