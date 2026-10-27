Homicidios en Costa Rica: así varían las cifras en las 7 provincias

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el estado actual de los homicidios en Costa Rica. Los datos permiten observar el comportamiento de la violencia durante este 2026 y las provincias en las que aumentó.
Según indicó la autoridad judicial, con corte a este martes 27 de octubre, hay provincias con incrementos en los homicidios y otras con disminuciones respecto al año 2025. En síntesis, este es el comportamiento:
En este momento, la cifra nacional de asesinatos suma 684 casos, de los cuales 252 víctimas eran jóvenes de entre 18 y 29 años.
Por: Camila Rosales Méndez
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