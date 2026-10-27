Homicidios en Costa Rica: así varían las cifras en las 7 provincias

El comportamiento de la violencia en 2026

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el estado actual de los homicidios en Costa Rica. Los datos permiten observar el comportamiento de la violencia durante este 2026 y las provincias en las que aumentó.

Homicidios por provincia

Según indicó la autoridad judicial, con corte a este martes 27 de octubre, hay provincias con incrementos en los homicidios y otras con disminuciones respecto al año 2025. En síntesis, este es el comportamiento:

  • Limón: 176 casos (28 más que el año anterior).
  • Cartago: 60 casos (13 más que el año anterior).
  • Guanacaste: 73 casos (6 más que el año anterior).
  • Puntarenas: 107 casos, la misma cifra que el año anterior.
  • Heredia: 18 casos (12 menos que el año anterior).
  • Alajuela: 67 casos (17 menos que el año anterior).
  • San José: 183 casos (68 menos que el año anterior).

En este momento, la cifra nacional de asesinatos suma 684 casos, de los cuales 252 víctimas eran jóvenes de entre 18 y 29 años.

Por: Camila Rosales Méndez

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