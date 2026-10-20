Homicidios en Costa Rica: el método más usado por criminales

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Para este 20 de octubre de 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta 667 homicidios en Costa Rica. Entre las cifras que proporciona, destaca el método más utilizado para cometer estos crímenes.

Muertes por homicidios en el país

Según la entidad, las armas de fuego son las más utilizadas para perpetrar asesinatos, con 530 muertes. El Reglamento a la Ley de Armas las define como toda “arma que dispara proyectiles impulsados por los gases de la pólvora”.

Además, se registran 71 homicidios con armas desconocidas y 66 con arma blanca.

Por otra parte, las provincias que registran más fallecimientos por esta causa son San José, con 181 casos, y Limón, con 172.

Durante los primeros 20 días de octubre, el país ya contabiliza 40 homicidios.

Por: Camila Rosales Méndez

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