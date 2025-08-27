Dos trabajadores de una piñera en Duacarí de Guácimo, fallecieron tras ser impactados por un rayo, en el primer caso de muertes por esta causa registrado en el año.

Vecinos de la zona reportaron que la llovizna desde tempranas horas provocó una alta actividad eléctrica, condiciones que expertos advierten como extremadamente peligrosas en áreas abiertas.

Las autoridades recomiendan evitar campos abiertos o refugiarse bajo árboles aislados durante tormentas eléctricas para prevenir tragedias similares.