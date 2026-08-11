¿Hombres o mujeres? Estudio explica quiénes tienen mayor probabilidad de sufrir Alzheimer

Andrew E. jefe de Neurología Cognitiva y Conductual del Sistema de Atención Médica para Veteranos de Boston y profesor de Harvard, explicó la razón detrás de que el Alzheimer afecte más a la población femenina.

¿Por qué el Alzheimer afecta más a las mujeres?

El riesgo de desarrollar Alzheimer aumenta conforme avanza la edad. Cada año, alrededor de 4 de cada 1.000 personas entre los 65 y 74 años desarrollan la enfermedad. La cifra sube a 32 de cada 1.000 entre los 75 y 84 años y llega a 76 de cada 1.000 en personas mayores de 85 años.

En este contexto, las mujeres suelen vivir más años que los hombres y la edad representa el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer.

Además, las mujeres presentan una respuesta inmunitaria más fuerte en comparación con los hombres y también registran más enfermedades autoinmunes.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Algunos hábitos pueden ayudar a cuidar la salud cerebral. Entre ellos destacan realizar actividad física con frecuencia, mantener una alimentación saludable y dormir bien.

También resulta recomendable mantener una vida social activa. Las actividades que estimulan la memoria y el pensamiento pueden contribuir al cuidado de la función cognitiva.

Aunque las mujeres presentan un mayor riesgo de Alzheimer, los especialistas señalan que existen medidas que pueden favorecer la salud cerebral durante el envejecimiento.

También podría interesarle: Identifican a mujer que encontraron muerta dentro de carro

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.