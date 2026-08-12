Lavando el carro y en vía pública, así fue como dos hombres resultaron heridos a balazos la tarde del pasado martes en barrio Valencia, San Rafael Abajo de Desamparados.

Uno de los heridos, de apellido Chaves y 23 años, recibió impactos en el tórax y el brazo derecho. El segundo, de apellido Moya y 32 años, sufrió una herida en el cuello.

¿Qué fue lo que pasó?

Según la versión preliminar, ambos estaban lavando un carro cuando dos sujetos llegaron al lugar.

Por razones que aún no están claras, uno de ellos sacó un arma y comenzó a disparar contra los hombres.

Le puede interesar: Pelea termina con hombre apuñalado en su cara dentro de una casa

Chaves corrió del sitio, pero resultó herido. Moya quedó herido en el lugar.

¿Y qué pasó con los atacantes?

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Pacheco, de 20 años, y a un menor de edad, quienes figuran como sospechosos del ataque.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios recolectaron un arma de fuego en la escena.

El arma será enviada al Laboratorio de Ciencias Forenses para los respectivos análisis.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.