OIJ identifica a los dos hombres asesinados mientras comían carne asada

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres asesinados durante una balacera ocurrida la noche de este martes en Cariari de Pococí, Limón.

OIJ identifica a las víctimas del ataque

Según confirmó el OIJ, los fallecidos son dos hombres de apellidos Úbeda, de 42 años, y Vargas, de 62 años.

El ataque ocurrió cerca de las 10:49 p. m., en el centro de Cariari, cuando ambos se encontraban con varias personas cerca de un puesto informal de comidas.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron al sitio en una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones contra el grupo.

Los agentes judiciales encontraron al menos 19 indicios balísticos en la escena.

Un tercer hombre resultó herido

Durante el ataque también resultó herido un hombre de apellido Morales, de 28 años.

La Cruz Roja lo atendió y trasladó a un centro médico para recibir atención.

El OIJ indicó que Úbeda presentaba heridas de bala en la cabeza y el glúteo, mientras que Vargas recibió impactos en un brazo y la espalda.

OIJ investiga el doble homicidio

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para realizar las autopsias correspondientes.

Ahora, los agentes del OIJ de Pococí investigan el caso para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables del doble homicidio.

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