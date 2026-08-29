Identifican a los hombres asesinados a balazos dentro de una casa

Dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda ubicada en calle Cementerio, en Turrialba, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por varias detonaciones.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Zamora, de 30 años, y Ortiz, de 23 años.

Múltiples impactos de bala

Los agentes localizaron los cuerpos cerca de las 6:30 de la mañana, ambos con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos. Los cuerpos serán remitidos a la Morgue Judicial para determinar con exactitud la causa de muerte.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del doble homicidio.