Identifican a los hombres asesinados a balazos dentro de una casa

El incidente ocurrió en Turrialba.

Dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda ubicada en calle Cementerio, en Turrialba, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por varias detonaciones.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Zamora, de 30 años, y Ortiz, de 23 años.

Múltiples impactos de bala

Los agentes localizaron los cuerpos cerca de las 6:30 de la mañana, ambos con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos. Los cuerpos serán remitidos a la Morgue Judicial para determinar con exactitud la causa de muerte.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del doble homicidio.