Hombre viaja por el país capturando rostros longevos

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Vital Monge, un fotógrafo de Santa Ana con 27 años de oficio, recorre el país capturando con su lente los rostros de las personas más longevas de Costa Rica, un proyecto inspirado en sus propios padres.

Hasta el momento, ha retratado entre más de 70 adultos mayores, incluyendo a José Flores, un guanacasteco que podría cumplir 119 años y convertirse en el hombre más longevo del mundo.

Monge no solo los fotografía, sino que los entrevista para compartir sus historias en Facebook, rescatando del anonimato a estos “sabios” que, según él, transmiten experiencia y sabiduría a través de cada arruga.