Hombre que llevaba cadáver de mujer en su carro atropelló a policías

Un hombre de apellido Herrera fue detenido luego de intentar escapar de un control policial mientras transportaba el cuerpo sin vida de una mujer en su vehículo. Según la Fuerza Pública, durante la huida golpeó levemente a uno de los oficiales y estuvo a punto de atropellar a otros policías.

Persecución se extendió por 30 kilómetros

El sospechoso fue abordado inicialmente en un control de carretera en Ticabán. Los oficiales notaron un fuerte olor a licor y observaron en la parte trasera del vehículo una sábana, una pala y otras herramientas, por lo que le preguntaron qué transportaba.

Herrera aceleró y huyó del sitio, lo que provocó una persecución de aproximadamente 30 kilómetros hasta el sector de El Bosque del Humo, en Roxana de Pococí. Finalmente, impactó contra una patrulla y fue detenido.

Policía encontró el cadáver en el vehículo

Al revisar el automóvil, los oficiales encontraron en la parte trasera el cuerpo de una mujer parcialmente cubierto con una sábana. Además, la víctima tenía una bolsa plástica en la cabeza y presentaba aparentes signos de asfixia y golpes en la cabeza, según la información preliminar.

El sospechoso, de 45 años, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y cuenta con antecedentes por conducción temeraria y tentativa de robo.

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El caso quedó en manos del OIJ y la víctima aún no ha sido identificada. Su cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.