Hombre termina en condición crítica tras accidente de tránsito

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada, en el que un hombre quedó en condición crítica.

Según el cuerpo de rescate, se trató del vuelco de una motocicleta. La víctima resultó politraumatizada y en condición crítica.

El hombre fue atendido por una unidad de Soporte Básico y trasladado al Hospital Escalante Pradilla. De momento, no hay información sobre su condición actual.

El suceso ocurrió a eso de las 3:20 a. m. de este domingo 20 de septiembre, en el sector de San Isidro del General, Pérez Zeledón.

Por: Camila Rosales Méndez

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