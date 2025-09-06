La mañana de este sábado, alrededor de las 10:00 a.m., se reportó una emergencia en Salitral de Santa Ana, San José, luego de que tres personas fueran atacadas por abejas.

De acuerdo con información de los equipos de rescate, al sitio acudieron dos ambulancias de soporte avanzado. En este momento, uno de los pacientes se encuentra en paro cardiorrespiratorio y está siendo atendido por paramédicos en la escena.

Las autoridades mantienen la atención en la zona mientras se confirma la condición de salud de las personas afectadas por el ataque de abejas en Santa Ana.

Se recomienda a la población evitar el área para no interferir con las labores de los cuerpos de emergencia.