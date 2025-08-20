Un hombre sufrió quemaduras en las manos al tocar un vehículo que colisionó contra un poste del alumbrado público en Gravilias de Desamparados, mientras intentaba auxiliar a los ocupantes, sin percatarse de que el cableado aún mantenía electricidad.

Bomberos atendieron la escena y trasladaron a dos personas a la clínica Marcial Fallas, aunque se desconocen las causas exactas del accidente.

Este incidente destaca los peligros asociados a los accidentes de tránsito con infraestructura eléctrica dañada y la importancia de extremar precauciones.