Hombre sobrevive tras caer al cauce de un río

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

En el cauce de un pequeño río fue localizado un hombre que cayó por la ladera por causas que no se tienen claras de momento, según informaron las autoridades.

Tras recibir la alerta, el personal de bomberos se desplazó al sitio y logró rescatar al paciente, para luego trasladarlo al centro médico local en condición estable.

El hecho ocurrió en el barrio Calle Gemela en Jacó de Garabito, Puntarenas, durante la noche de este jueves cuando se reportó la emergencia.

“Somos despachados para atender a un masculino que había caído en una quebrada. Al arribo de las unidades, encontramos al hombre dentro del cauce de la quebrada. Procedimos a rescatarlo y entregarlo a los paramédicos, quienes lo trasladaron al centro médico local en condición estable”, contó Jesús Brenes, bombero de Jacó.