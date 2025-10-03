Un joven británico de 25 años vivió un milagro en Las Vegas: sobrevivió a una caída de más de 11.000 pies después de que su paracaídas fallara durante un salto. El incidente ocurrió mientras realizaba la actividad junto a un instructor de 54 años.

El momento del accidente

Según los informes, ambos descendían a una velocidad estimada de 70 kilometros por hora cuando impactaron contra el suelo. A pesar de la magnitud del accidente, lograron sobrevivir y fueron trasladados en helicóptero al hospital para recibir atención inmediata.

Lesiones y estado de salud

El joven sufrió fracturas en la pelvis, costillas rotas, neumotórax y una lesión renal, y fue sometido a cirugías para estabilizar su pelvis y tratar sus heridas. Aunque aún necesita asistencia para caminar, se encuentra en proceso de recuperación. Por su parte, el instructor se encuentra en estado crítico.

Investigación en curso

La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar las causas del fallo en los paracaídas, tanto el principal como el de reserva, y verificar que se cumplieran las normas de seguridad durante el salto. De no encontrarse violaciones, la investigación será transferida a las autoridades locales.

Reacciones y trascendencia

Este caso sorprendió a la comunidad internacional y se considera un ejemplo de supervivencia extraordinaria en deportes extremos, recordando la importancia de la seguridad y la revisión exhaustiva del equipo antes de cada salto