Un hombre estuvo a punto de ser atropellado por un camión mientras intentaba cruzar la carretera Florencio del Castillo, en sentido Cartago-San José.

Camión frenó a pocos metros

El peatón aprovechó un espacio que varios vehículos dejaron en medio de la presa para intentar cruzar la vía.

Sin embargo, cuando avanzaba por la carretera, un camión se aproximó y el conductor tuvo que frenar de emergencia. El hombre reaccionó rápidamente y logró esquivar el vehículo, evitando ser arrollado.

Otro incidente ocurrió en Heredia

En otro caso registrado en carretera, un peatón cruzó frente a un vehículo y, aparentemente molesto con el conductor, pateó el carro.

El conductor se bajó para confrontarlo, pero el peatón salió corriendo del lugar.

Ambas situaciones quedaron registradas en videos compartidos en redes sociales y vuelven a poner sobre la mesa la importancia de extremar la precaución al cruzar las calles, especialmente en vías con alto flujo vehicular.

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