Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Según reportes de la Cruz Roja Costarricense, un hombre adulto resultó herido la mañana de este martes tras caer a un guindo mientras, al parecer, intentaba huir de oficiales de la Fuerza Pública en Hatillo, San José.

El hombre cayó a precipicio en medio de persecución

El incidente se registró a eso de las 10:44 a.m. en el sector de Hatillo. De acuerdo con información preliminar, el sujeto corría por la zona cuando cayó a un guindo y quedó al margen de un río.

Las circunstancias exactas que motivaron la intervención policial no han sido detalladas por las autoridades.

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Fue atendido por equipos de emergencia

Al sitio se desplazaron una unidad de soporte básico y una unidad de rescate de la Cruz Roja, que brindaron atención al hombre, lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro médico en condición urgente.

Por el momento, se desconoce su estado de salud y si presentaba lesiones de gravedad.