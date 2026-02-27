Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido Campos reveló detalles estremecedores durante el juicio por el asesinato de Nadia Peraza, al describir el momento en que localizaron restos humanos dentro de una refrigeradora.

Según su testimonio, una persona se desmayó al percibir el fuerte olor que emanaba del electrodoméstico.

Asimismo, indicó que Jeremy, vinculado al caso, limpió la refrigeradora a las 2 de la madrugada, un horario que calificó como extraño para realizar esa tarea.

En la sección del congelador, los investigadores encontraron ropa de la víctima que contenía restos óseos, incluyendo un fémur introducido dentro de un pantalón, como si estuviera colocado anatómicamente en su lugar.