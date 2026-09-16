Hombre se cae de un poste tras sufrir grave descarga eléctrica

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Un hombre de aproximadamente 40 años resultó gravemente herido luego de entrar en contacto con el tendido eléctrico primario mientras se encontraba en un poste.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en Colima de Tibás, San José.

Fue trasladado en condición crítica tras caer de poste

El hombre sufrió quemaduras de tercer grado en el tórax, la cabeza y las extremidades superiores e inferiores.

Le puede interesar: Atropello termina con un peatón muerto y un motociclista crítico



Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron en condición crítica al Hospital México para recibir atención médica.