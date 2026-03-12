Un delincuente simuló ser la víctima de una pelea callejera para despistar a los testigos durante un intento de asalto ocurrido en una calle aledaña al Hospital de Heredia.

El conductor de un camión se bajó a orinar en la zona, que es poco transitada y carece de viviendas, cuando un hombre en motocicleta sin placas y con casco puesto se le acercó por detrás para exigirle el teléfono y la billetera.

Al forcejear y notar la presencia del equipo periodístico y otros conductores, el asaltante comenzó a gritar frases como “me quieres matar” para aparentar que él era la víctima de una riña, con el objetivo de que los presentes no intervinieran.