Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un hombre salva de las llamas una histórica mascarada costarricense, preservando así una de las tradiciones más emblemáticas de Piedades de Santa Ana.

El heredero mascarero, Michael Zúñiga Barrantes, logró rescatar máscaras antiguas y heredó completa una de las primeras mascaradas del país, prometiendo mantener juntas todas estas piezas.

Esta acción permitió que la historia de esta tradición, que así empezó hace muchos años, continúe viva para las futuras generaciones.