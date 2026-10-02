Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un hombre retomó sus estudios a los 44 años y logró llegar a la universidad, demostrando que los sueños no tienen fecha de vencimiento.

Asimismo, Marco lo Carballo obtuvo su título de secundaria hace apenas un año y hoy ya estudia Ingeniería Electro Mecánica, gracias a que la empresa donde trabaja le dio la oportunidad de estudiar.

Por consiguiente, desde su propia experiencia busca tenderle la mano a quienes, como él, en algún momento tuvieron que dejar sus estudios.