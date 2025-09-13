Un hombre de aproximadamente 40 años se encuentra en estado grave en el Hospital México luego de sufrir múltiples quemaduras tras la explosión de un horno industrial en un local de comida rápida en Llorente, Tibás.

Según reportes de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada al 911 minutos después de las 12:30 a.m., y la víctima fue trasladada inmediatamente al hospital en condición crítica. Las autoridades continúan investigando las causas del incidente.

Tras múltiples informaciones, un restaurante de pizzas en el país emitió un comunicado desligándose del hecho, indicando que en sus locales no ha sucedido nada de lo que se menciona.

El Cuerpo de Bomberos resaltó la importancia de seguir medidas de seguridad al manipular gas, como mantener los cilindros fuera de la estructura, instalar mangueras certificadas y ventilar los espacios en caso de fuga.

Se trata del segundo accidente de este tipo en el país durante septiembre; el pasado 3 de este mes, un chef falleció en Heredia tras una explosión similar de un horno industrial a gas.