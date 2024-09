Uno de los acontecimientos más impactantes del fin de semana fue el rescate de un hombre en el río Cloro, muy cerca de Plaza Víquez. Los bomberos debieron esforzarse para sacarlo del agua mientras él se aferraba a una rama para evitar ser arrastrado por la corriente.

Noticias Repretel, tras su rescate, conversó con el hombre sobre su experiencia. “Lo que pasó fue una cabeza de agua, una correntada y de un pronto a otro me arrastró el río. Me llevó corriente abajo. Traté de agarrarme en un principio de un muro, pero era tanta la fuerza del agua que yo no me pude sostener”, relató.

“Más abajo del río había una rama de un palo y me pude sostener de esa rama hasta que llegó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, junto con la Cruz Roja Costarricense, y me pudieron rescatar. Prácticamente, casi pierdo mi vida en ese río, casi muero ahogado”, señaló el hombre rescatado.

Este accidente mostró también la valentía del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron el rescate cuando el río aún estaba con una corriente fuerte y peligrosa.

El hombre salió sin afectaciones físicas y agradeció el accionar de los cuerpos de socorro para salvar su vida.