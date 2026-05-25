Durante la noche de este domingo, los cuerpos de emergencia trasladaron en condición crítica a un hombre que recibió múltiples impactos de bala.

Según el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió en San José, específicamente en Alajuelita, distrito de San Felipe, alrededor de las 10:00 p. m.

El informe detalla que la víctima presentaba heridas de bala en la cabeza y el tórax. Tras la atención de las unidades de emergencia, los socorristas trasladaron al hombre al hospital San Juan de Dios.

También podría interesarle: Vehículo cae a un guindo de 25 metros: dos personas quedaron atrapadas

Por: Camila Rosales Méndez