Hombre queda crítico tras caer del segundo piso de un gimnasio

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Un hombre quedó en estado crítico luego de caer desde el segundo piso de un gimnasio, en el sector de Rincón de Sabanilla, San Pablo de Heredia.
Reporte se recibió a eso de la 1:50 p.m.
La víctima, un masculino adulto, se precipitó de un segundo piso, a una altura de unos ocho metros.
Posterior a su llegada al centro de acondicionamiento físico y atención del paciente, los cuerpos de emergencia trasladaron en condición crítica al paciente hasta el Hospital San Vicente de Paúl.
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