Conductor que quebró retrovisor a patadas se entregó a las autoridades

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El hombre de apellido Rodríguez, quien quedó grabado mientras quebraba de una patada el retrovisor de un vehículo durante un altercado en carretera, se entregó este jueves a las autoridades.

La Fiscalía Adjunta de San Ramón confirmó que el sospechoso se presentó durante la mañana en ese despacho, donde quedó detenido para realizar las diligencias correspondientes.

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Es investigado por daños agravados

Rodríguez es investigado dentro de la causa 26-000556-0332-PE por el presunto delito de daños agravados.

En las próximas horas se tomará su declaración indagatoria y, posteriormente, la Fiscalía definirá si solicita medidas cautelares.

El altercado quedó grabado

El caso se hizo conocido luego de que un video difundido en redes sociales mostrara al hombre acercándose al vehículo y pateando el retrovisor.

En el automóvil viajaban una conductora, su pareja y un niño de 7 años.

Horas después de que las imágenes se viralizaran, Rodríguez publicó un video en sus redes sociales en el que dio su versión sobre lo ocurrido.

La víctima presentó una denuncia acompañada por su representante legal.