Hombre que mató a dos personas dentro de bus quedó absuelto

Un vigilante de seguridad quedó absuelto del delito de homicidio luego de que se determinara que actuó en legítima defensa durante un asalto dentro de un autobús.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2023, cerca de la Ruta 32. Un hombre armado ingresó al bus y amenazó a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

El asaltante también disparó contra el vigilante David Felipe Hernández, quien respondió con su arma y logró darle muerte. Sin embargo, uno de los disparos impactó en la cabeza a Margarita Santamaría, una pasajera que se encontraba en la parte delantera del autobús, provocándole la muerte.

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Tribunal consideró que fue legítima defensa ante ataque en bus

El Segundo Circuito Judicial de San José determinó que Hernández actuó bajo el amparo de la legítima defensa contemplada en el artículo 28 del Código Penal.

La resolución estableció que el vigilante no tuvo intención de matar a la pasajera y que utilizó su arma para repeler una agresión que ponía directamente en riesgo su vida y la de los demás pasajeros.

Inicialmente, la Fiscalía había acusado al vigilante por homicidio simple debido a la muerte de Santamaría.

Tres años y medio después, queda libre de responsabilidad penal

Hernández aseguró que el hecho ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida y que todavía sufre secuelas físicas tras recibir dos impactos de bala durante el asalto.

La resolución también ordenó que, una vez quede en firme, se le devuelva el arma que portaba legalmente y lo exoneró del pago de una acción civil resarcitoria presentada por la familia de Santamaría.

El caso, que tardó aproximadamente tres años y seis meses en resolverse.