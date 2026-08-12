Hombre pidió transporte gratis en zona rural y acabó muerto minutos después

Un hombre de 69 años, de apellido Baltodano, murió luego de que el vehículo en el que viajaba como pasajero, tras presuntamente pedir un “ride”, se accidentara durante una persecución policial en Mansión de Nicoya.

El hecho ocurrió este martes, pasadas las 4 de la tarde, cuando oficiales de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito mantenían un retén en carretera.

¿Por qué inició la persecución?

Según la información preliminar, un hombre de apellido Torres, de 31 años, conducía el vehículo y habría evadido el retén, por lo que los oficiales iniciaron una persecución.

A unos dos kilómetros del punto de control, el vehículo se salió de la vía y colisionó contra un paredón.

¿Qué encontraron los cuerpos de emergencia?

Al llegar al sitio, la Cruz Roja localizó a ambos hombres dentro del automóvil. Torres estaba herido y se trasladó a un centro médico.

Baltodano, por su parte, fue encontrado sin vida y presentaba una herida provocada por un arma de fuego.

¿Quién habría disparado?

El caso permanece bajo investigación. Como parte de las diligencias, los agentes judiciales, bajo dirección funcional del Ministerio Público, ordenaron decomisar las armas de reglamento de cinco oficiales: tres de la Policía Administrativa y dos de la Policía de Tránsito.

La medida se tomó debido a que, preliminarmente, se presume que durante la persecución pudo haberse producido un intercambio de disparos y que alguno de esos proyectiles habría impactado a los ocupantes del vehículo.

¿Qué pasará ahora?

El cuerpo de Baltodano fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia, mientras que Torres permanece en un centro médico.

Los agentes judiciales continúan con la investigación para determinar qué ocurrió durante la persecución y establecer quién realizó los disparos que causaron las heridas.