Hombre músico nos cuenta el secreto de la juventud

Un músico de 66 años, miembro de una rondalla, ha despertado la curiosidad de quienes lo rodean por su apariencia física que no corresponde con su edad, al punto que incluso los presentes le calculaban unos 55 años, según relató durante una entrevista.

El artista atribuye su juventud prolongada a la práctica constante de ejercicio físico y a su pasión por la música, dos elementos que, asegura, han sido fundamentales para mantenerse activo y saludable.

La incredulidad ante su edad real ha generado situaciones curiosas, como cuando intentó acceder a servicios bancarios y no le creyeron que era adulto mayor.