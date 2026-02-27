El hombre asesinado la noche del jueves en el sector de Purral de Goicoechea fue identificado como Jiménez Mora, de 40 años.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial, la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando dos hombres llegaron en motocicleta a buscarlo. Al salir de la casa, se produjo una discusión y uno de los sujetos le disparó en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio.

Ataque ocurrió frente a su vivienda

La escena fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

Posteriormente, el caso quedó en manos del OIJ, que realizó el levantamiento del cuerpo y mantiene abierta la investigación. De momento no hay personas detenidas.

