Un hombre murió atropellado por un camión la madrugada de este lunes en la Autopista General Cañas, en las cercanías de Real Cariari, sentido San José-Alajuela.

¿A qué hora sucedió?

Atropello fue reportado a eso de la 1:30 p.m.

¿Qué sucedió?

El hombre sufrió una fuerte colisión en el momento de cruzar esta transitada carretera. Hecho se dio a escasos metros de un puente peatonal.

¿Quién es la víctima?

A la llegada de la Cruz Roja, se hizo la valoración de un hombre de entre 30 y 40 años. Se le declaró sin signos vitales.

Se desconoce su identidad.