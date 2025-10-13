Un hombre murió atropellado por un camión la madrugada de este lunes en la Autopista General Cañas, en las cercanías de Real Cariari, sentido San José-Alajuela.
¿A qué hora sucedió?
Atropello fue reportado a eso de la 1:30 p.m.
¿Qué sucedió?
El hombre sufrió una fuerte colisión en el momento de cruzar esta transitada carretera. Hecho se dio a escasos metros de un puente peatonal.
¿Quién es la víctima?
A la llegada de la Cruz Roja, se hizo la valoración de un hombre de entre 30 y 40 años. Se le declaró sin signos vitales.
Se desconoce su identidad.