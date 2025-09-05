Un hombre murió esta mañana tras ser herido por arma de fuego en La Trinidad, Moravia. Al parecer habría amenazado con arma de fuego a oficiales de Fuerza Pública.

Versión de Cruz Roja

Incidente fue reportado a eso de las 9:20 a.m.

“Esta mañana respondimos a la atención de una persona herida por arma de fuego en el sector de la Trinidad, Moravia. Abordamos un hombre de 30 años, el cual no presentaba signos vitales”, dijo, Jeremy Poveda , vocero.

Hechos

Al parecer, la víctima habría amenazado con su arma a oficiales de Fuerza Pública, como respuesta, estos le dispararon.

