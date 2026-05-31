La Cruz Roja Costarricense informó sobre la muerte de un hombre tras recibir múltiples impactos de bala en La Guácima, Alajuela.

La víctima mortal es un masculino de 36 años, lo declararon sin signos vitales cuando llegaron los cuerpos de emergencia.

El informe describe el hecho como un “incidente con arma de fuego”. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre las circunstancias del caso.

Por otro lado, la segunda afectada es una menor de 17 años, quien también recibió varios impactos de bala.

Las unidades de emergencia trasladaron a la joven en condición crítica al Hospital de Alajuela.

El incidente ocurrió cerca de las 10:00 p. m. del sábado 30 de mayo.

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Por: Camila Rosales Méndez

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