Hombre muere tras caer de edificio en construcción

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Un hombre murió tras sufrir un accidente en una construcción en el sector de Mata Redonda, San José, a unos 500 metros oeste de Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED).
Noticial la confirmó la Cruz Roja.
Según el informe preliminar de la Cruz Roja, la víctima cayó de una góndola. A llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó el hombre sin signos vitales.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se referido al incidente.
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