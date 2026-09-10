Hombre muere tras caer de edificio en construcción

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un hombre murió tras sufrir un accidente en una construcción en el sector de Mata Redonda, San José, a unos 500 metros oeste de Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED).

Noticial la confirmó la Cruz Roja.

¿Qué pasó?

Según el informe preliminar de la Cruz Roja, la víctima cayó de una góndola. A llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó el hombre sin signos vitales.

¿Hay más detalles de la emergencia en el edificio de construcción?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se referido al incidente.

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