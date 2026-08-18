Hombre muere tras balacera dentro de gasolinera en La Uruca

La tarde de este martes, cerca de las 4:40 p. m., se reportó un incidente con arma de fuego dentro de una gasolinera ubicada en el sector de La Uruca, San José.

¿Qué ocurrió en La Uruca?

El segundo afectado sería un oficial de tránsito, quien habría recibido un impacto de bala en uno de sus brazos.

De manera preliminar, el hecho dejó dos personas afectadas por impactos de bala. Una de ellas murió como consecuencia del ataque.

Hombre muere tras balacera en gasolinera

Las primeras informaciones señalan que el hombre fallecido se encontraba dentro de la gasolinera cuando ocurrió la balacera.

El incidente provocó una importante movilización de los cuerpos de emergencia y las autoridades en la zona.

Jeremy Poveda / Cruz Roja

Investigan aparente caso de sicariato

Las primeras versiones apuntan a un aparente caso de sicariato ocurrido en las cercanías de la gasolinera.

Sin embargo, las autoridades deberán confirmar las circunstancias del ataque, así como determinar qué provocó el tiroteo y quiénes estarían detrás del hecho.

La información permanece en desarrollo y podría actualizarse conforme las autoridades brinden nuevos detalles sobre la investigación y el estado del oficial de tránsito herido.

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