Encuentran a persona muerta tras quedar prensada en una propiedad

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un hombre que todavía no ha sido identificado fue encontrado sin vida en Pinares de Curridabat, luego de quedar prensado entre las rejas de un muro.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hombre habría intentado ingresar a una propiedad

En apariencia, el hombre habría intentado ingresar a una propiedad cuando quedó prensado entre las rejas de un muro.

Sin embargo, las circunstancias exactas del incidente todavía no están claras.

Por el momento, las autoridades no han confirmado qué ocurrió antes de que el hombre quedara atrapado ni las razones por las que habría intentado ingresar al inmueble.

OIJ trasladó el cuerpo a la morgue judicial

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo en Pinares de Curridabat.

Posteriormente, trasladaron los restos a la morgue judicial, donde realizarán la autopsia correspondiente para determinar las causas de la muerte.

El hombre permanece sin identificar, mientras las autoridades recopilan información para esclarecer lo sucedido.

El caso continúa bajo investigación judicial.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.