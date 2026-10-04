Reunión entre varias personas termina con un hombre muerto

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

Un hombre de al menos 57 años murió la tarde de este domingo luego de recibir múltiples heridas con arma blanca en Barrio La Victoria, Liberia, Guanacaste.

Hombre recibió múltiples heridas

Según información preliminar, el hombre se encontraba a la orilla del río Liberia junto con otras tres personas.

En apariencia, el grupo consumía licor cuando ocurrió el ataque.

Por razones que todavía investigan las autoridades, uno de los presentes habría atacado al hombre sin mediar palabra.

La víctima sufrió al menos 10 heridas con arma blanca en el tórax y el abdomen.

Debido a la gravedad de las lesiones, se solicitó la atención de los cuerpos de emergencia.

Cruz Roja confirmó la muerte

Una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense llegó hasta el sitio para atender al hombre.

Sin embargo, los socorristas realizaron la valoración y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El caso quedó bajo investigación para determinar qué ocurrió durante la reunión y establecer las circunstancias que provocaron el ataque.

Las autoridades deberán determinar quién habría cometido la agresión y qué motivó el hecho.

La información permanece en desarrollo y podría ampliarse conforme avance la investigación..

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