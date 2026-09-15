Tragedia dentro de casa termina con una persona muerta en el baño

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Una tragedia ocurrió dentro de una vivienda en La Tigra de San Carlos, Alajuela, luego de que un hombre de 80 años sufriera un accidente en el baño.

Según el reporte de atención de la emergencia, el hecho ocurrió este lunes y la alerta ingresó a las 6:33 p. m.

Las autoridades recibieron información sobre un hombre que se había resbalado dentro del baño.

Hombre quedó inconsciente tras el accidente

De acuerdo con la información preliminar, el hombre sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras el accidente.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio, encontraron al hombre inconsciente y sin signos vitales.

La Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad básica para atender la situación y confirmó la condición de la víctima en el lugar.

El incidente fue clasificado inicialmente como una caída o precipitación. La emergencia ocurrió específicamente en el sector de La Tigra, en San Carlos de Alajuela.

Hasta el momento, la información disponible señala que el hombre habría sufrido el accidente dentro del baño de la vivienda.

Las autoridades mantienen la atención del caso y se espera que posteriormente se conozcan más detalles sobre lo ocurrido.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.